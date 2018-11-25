«Краснодар» разгромил тульский «Арсенал»
ФК «Краснодар» 25 ноября в матче 15-го тура чемпионата России обошел тульский «Арсенал»
Матч 15-го тура Российской премьер-лиги прошел в Краснодаре и закончился со счетом 3:0.
Первый мяч в ворота соперника на 40-й минуте отправил Вандерсон после успешной передачи Сергея Петрова. После перерыва за «быков» забил Иван Игнатье на 48-й минуте.
Игру на стадионе «Краснодар» посетили 16 тыс. 628 болельщиков.
Во время матча желтые карточки получили Лука Джоршевич, Максим Беляев и Зелимхан Бакаев из ФК «Арсенал». У «быков» желтые карточки получил Шарль Каборе на 41-й и на 88-й минуте, после этого полузащитнику показали красную карточку и удалили с поля.
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ФК «Краснодар» после победы поднялся на второе место в турнирной таблице. Команда встретится с турецким «Акхисаром» 29 ноября в рамках Лиги Европы. Также черно-зеленые 2 декабря сыграют у себя дома с ФК «Урал» из Екатеринбурга.
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Крупно обыгрываем тульский «Арсенал»! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Забивали сегодня Масиэл Вандерсон @wandersonmsc94, Иван Игнатьев @ignatev1013 и Магомед-Шапи Сулейманов @shapi_777! ���� ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Всех с победой! �� Три очка в копилочку! �� Ждём всех в ближайший четверг на #КраснодарАкхисар! #СПобедой #ВпередБыки
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