«Краснодар» разгромил тульский «Арсенал»

Краснодарский край

Распечатать

ФК «Краснодар» 25 ноября в матче 15-го тура чемпионата России обошел тульский «Арсенал»

Матч 15-го тура Российской премьер-лиги прошел в Краснодаре и закончился со счетом 3:0.

Первый мяч в ворота соперника на 40-й минуте отправил Вандерсон после успешной передачи Сергея Петрова. После перерыва за «быков» забил Иван Игнатье на 48-й минуте.

Игру на стадионе «Краснодар» посетили  16 тыс. 628 болельщиков.

Во время матча желтые карточки получили Лука Джоршевич, Максим Беляев и Зелимхан Бакаев из ФК «Арсенал». У «быков» желтые карточки получил Шарль Каборе на 41-й и на 88-й минуте, после этого полузащитнику показали красную карточку и удалили с поля.

Читайте также:

ФК «Краснодар» после победы поднялся на второе место в турнирной таблице. Команда встретится с турецким «Акхисаром» 29 ноября в рамках Лиги Европы. Также черно-зеленые 2 декабря сыграют у себя дома с ФК «Урал» из Екатеринбурга.

РПЛ Стадион ФК «Краснодар» ФК «Краснодар» Футбол
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

«Краснодар» разгромил тульский «Арсенал»
В Махачкале ранили дагестанскую певицу
В Крыму возбудили первое уголовное дело о недоносительстве
В Ростове столкнувшиеся машины сбили пешеходов
Количество погибших в пожаре на Дону увеличилось до четырех, среди них дети
В Феодосии автомобиль врезался в фуру

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале