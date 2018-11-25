«Краснодар» разгромил тульский «Арсенал»

ФК «Краснодар» 25 ноября в матче 15-го тура чемпионата России обошел тульский «Арсенал»

Матч 15-го тура Российской премьер-лиги прошел в Краснодаре и закончился со счетом 3:0.

Первый мяч в ворота соперника на 40-й минуте отправил Вандерсон после успешной передачи Сергея Петрова. После перерыва за «быков» забил Иван Игнатье на 48-й минуте.

Игру на стадионе «Краснодар» посетили 16 тыс. 628 болельщиков.

Во время матча желтые карточки получили Лука Джоршевич, Максим Беляев и Зелимхан Бакаев из ФК «Арсенал». У «быков» желтые карточки получил Шарль Каборе на 41-й и на 88-й минуте, после этого полузащитнику показали красную карточку и удалили с поля.