В Крыму возбудили первое уголовное дело о недоносительстве
В Крыму против местного жителя возбудили первое уголовное дело о несообщении о преступлении
Крымского татарина обвинили в недоносительстве на своего шурина, который, по мнению правоохранительных органов, воюет в Сирии. Об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на адвоката Эмиля Курбединова, который рассказал это во время заседания правозащитной организации «Крымская солидарность».
Курбединов считает, что ст. 205.6 УК РФ возмутительна, так как ей оказывают давление на людей.
«Человека заставляют быть доносчиком обо всем, что видит. Если у тебя есть подозрение в отношение соседа или даже родственника, ты должен побежать в ФСБ и рассказать, иначе — уголовная статья», — отметил адвокат.
Напомним, что статью 205.6 добавили в УК в июле 2016 года в рамках пакета антиреррористических поправок, известных как «пакет Яровой». Согласно новой норме, в России будут наказывать тех, кто достоверно знал, что тот или иной человек готовит, совершает или совершил хотя бы одно из преступлений террористической направленности, но не сообщил об этом в правоохранительные органы.
Как сообщали Юга.ру, в 2017 году фигурантом первого в России уголовного дела по статье о недоносительстве стал житель Чечни.
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