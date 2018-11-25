В Крыму возбудили первое уголовное дело о недоносительстве

В Крыму против местного жителя возбудили первое уголовное дело о несообщении о преступлении

Крымского татарина обвинили в недоносительстве на своего шурина, который, по мнению правоохранительных органов, воюет в Сирии. Об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на адвоката Эмиля Курбединова, который рассказал это во время заседания правозащитной организации «Крымская солидарность».

Курбединов считает, что ст. 205.6 УК РФ возмутительна, так как ей оказывают давление на людей.

«Человека заставляют быть доносчиком обо всем, что видит. Если у тебя есть подозрение в отношение соседа или даже родственника, ты должен побежать в ФСБ и рассказать, иначе — уголовная статья», — отметил адвокат.