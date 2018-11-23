Голикова назвала причину низкой рождаемости в России

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что рождаемость в стране связана с доступностью жилья для семей

«Я каждую неделю смотрю на данные по рождаемости и на данные по смертности, они у меня вызывают тревогу. Вы справедливо говорите об объективности снижения рождений. Это последствия исторического периода, который мы переживали. Можно ли заставить рожать? Конечно, нет. Мотивировать? Наверное, можно», — отметила Голикова в интервью «Российской газете».

По ее словам, одна из основных проблем, которые стоят перед молодыми семьями, — возможность иметь жилье. Вице-премьер отметила, что семьи откладывают рождение второго или третьего ребенка из-за невыплаченной ипотеки. Тем не менее в России все равно рожают больше, чем в Европе, за что «надо сказать спасибо нашим женщинам и семьям».

Также Голикова заявила, что для естественного прироста населения в стране необходимо снижать уровень смертности, на который влияют ДТП, алкоголизм, курение, питание, вредные условия на производстве. По ее словам, россияне должны придерживаться здорового образа жизни — тогда доходы будут превышать расходы.