Путин продлил программу материнского капитала до 2021 года

Президент России Владимир Путин подписал закон, который на три года продлевает программу материнского капитала

Документ опубликован на портале нормативно-правовой информации. Из него следует, что в законе в ч. 1 ст. 13 слова «31 декабря 2018 года» должны быть заменены словами «31 декабря 2021 года».

Закон предполагает право граждан РФ на получение маткапитала при рождении второго и третьего ребенка в размере 453 тыс. рублей.

Как сообщали Юга.ру, в ноябре Путин заявил о необходимости перезагрузить политику демографического развития и предложил с 1 января 2018 года начать реализацию ряда мер для поддержки семей, в том числе ввести ежемесячные выплаты молодым семьям при рождении первого ребенка.