Экс-главу Кизлярского района посадили на 15 лет за финансирование терроризма

Северо-Кавказский окружной военный суд 22 ноября вынес приговор бывшему главе Кизлярского района Дагестана Андрею Виноградову, которого обвиняли в финансировании терроризма

Гособвинение требовало для Виноградова 13 лет колонии. Ранее ему предъявили обвинение по ст. 317 УК РФ (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов), ст. 33 и 317 УК РФ (Пособничество в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов), ст. 205.1 (Финансирование терроризма), ст. 33, 30 и 105 УК РФ (Организация приготовления к убийству).

Виноградов свою вину не признал. Суд приговорил бывшего чиновника к 15 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима, сообщает «Интерфакс-Юг».

Как писали Юга.ру, Андрея Виноградова задержали в его доме ночью 27 июля 2015 года. Во время обыска в доме нашли оружие и целлофановый пакет с наркотиками. По данным ФСБ, Виноградов руководил преступной группировкой, на счету которой пять убийств. По этому же делу проходит его предшественник на посту, бывший глава Пенсионного фонда по Дагестану Сагид Муртазалиев.

Расследованием занималось Главное следственное управление СК РФ. Дело завели после покушения на заместителя мэра Кизляра Василия Наумочкина, который был тяжело ранен во время обстрела на дороге, и убийства атамана Кизлярского районного казачьего общества Петра Стаценко.

В 2015 году жители Кизлярского района провели митинг в защиту Муртазалиева и Виноградова. Акция собрала несколько тысяч человек.