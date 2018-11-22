В Крыму откроют первую круглосуточную часовню

В Феодосии 7 декабря планируют открыть первую круглосуточную часовню

Часовня блаженной Ксении Петербургской появится на территории феодосийского Архиерейского подворья святой великомученицы Екатерины. Об этом рассказал протоиерей подворья Вадим Синичкин.

По его словам, все документы подписаны. Сейчас собирают все необходимое для обустройства часовни.

«Это первое место в Крыму, которое будет доступно в любое время суток. Люди хотят прийти, поставить свечку, помолиться. У кого-то есть в этом надобность в вечернее время или даже ночью. Например, перед дальней поездкой, тем более, что мы расположены рядом с автовокзалом. При этом все храмы в основном работают до 19:00. Поэтому люди просили о создании круглосуточной часовни», — цитирует «Крыминформ» слова Синичкина.

Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре на территории КубГУ возведут храм. Эскизов и макетов будущей церкви пока нет. Известно, что храм будет в древнерусском стиле.

Также в Магасе построят первый православный храм. Власти Ингушетии в июле сообщили, что выделили земельный участок под строительство.