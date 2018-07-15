В Магасе построят первый православный храм

Власти Ингушетии сообщили, что выделили земельный участок под строительство кафедрального православного собора в Магасе

Глава республики Юнус-Бек Евкуров предложил построить православные храмы в селе Троицком, Карабулаке, Малгобеке. Об этом рассказал архиепископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам на встрече полномочного представителя президента России в СКФО Александра Матовникова с религиозными деятелями Ингушетии.

Сейчас в республике действует только один храм. Он находится в Сунженском районе. Храм возвели в 2012 году рядом со старой православной церковью дореволюционной постройки. Его прихожанами являются как жители Ингушетии, так и Чечни, сообщает ТАСС.