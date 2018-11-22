Житель Кубани украл у соседа баранов, разделал их и продал

Краснодарский край

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В Курганинском районе полиция завершила расследование уголовного дела о краже

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В полицию обратился местный житель и рассказал, что у него пропали три барана, которые паслись на пастбище недалеко от дома. Общий ущерб составил 20 тыс. рублей.

Прибывшие на место полицейские установили, что соседи потерпевшего в день пропажи покупали мясо у его 27-летнего соседа. Мужчину доставили в отделение полиции, где он пояснил, что украл, разделал и продал мясо животных, а вырученные деньги потратил.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража). Материалы дела направили в суд для рассмотрения. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает 22 ноября пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю. 

Как писали Юга.ру, в августе в Краснодаре бездомный украл дверь машины и сдал ее на металлолом.

Кражи Курганинский район Полиция
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