Житель Кубани украл у соседа баранов, разделал их и продал

В Курганинском районе полиция завершила расследование уголовного дела о краже

В полицию обратился местный житель и рассказал, что у него пропали три барана, которые паслись на пастбище недалеко от дома. Общий ущерб составил 20 тыс. рублей.

Прибывшие на место полицейские установили, что соседи потерпевшего в день пропажи покупали мясо у его 27-летнего соседа. Мужчину доставили в отделение полиции, где он пояснил, что украл, разделал и продал мясо животных, а вырученные деньги потратил.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража). Материалы дела направили в суд для рассмотрения. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает 22 ноября пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.