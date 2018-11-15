На Кубани два парня украли тракторы на сумму около 500 тыс. рублей
В Северском районе двух местных жителей подозревают в краже сельскохозяйственной техники
В полицию обратился владелец одного из местных тепличных комплексов и рассказал, что у него пропали два трактора, а также инструменты для орошения и полива растений. Общая сумма ущерба составила около 500 тыс. рублей.
Прибывшие по адресу сотрудники уголовного розыска совместно с полицейскими Северского района обнаружили следы от тракторов и автомобиля. Они установили, что трактор на машине вывез 25-летний местный житель.
При осмотре его дома сотрудники полиции обнаружили один из тракторов, который вернули владельцу. Задержанный пояснил, что действовал со своим 23-летним знакомым. Их обоих доставили в отделение полиции, где они признались, что второй трактор разобрали и сдали на металлолом.
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Как писали Юга.ру, в сентябре в Мостовском районе задержали 28-летнего москвича, который угнал трактор, чтобы довезти двух девушек до дома.
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