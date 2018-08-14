В Краснодаре бездомный украл дверь машины и сдал ее на металлолом

Краснодарский край

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В Карасунском округе Краснодара владелец автомастерской помог задержать местного жителя, который украл автомобильную дверь

Владелец мастерской на улице Уральской сообщил в полицию о краже автомобильной двери. Он рассказал, что утром обнаружил пропажу запчасти, которую оставил на улице возле СТО, а позже на записи камеры наблюдения увидел, что дверь забрал неизвестный мужчина. На следующий день предприниматель снова увидел того же мужчину возле мастерской и задержал его, вызвав на место полицию.

Подозреваемый оказался ранее не судимым 49-летним гражданином без определенного места жительства. Он отрицал свою причастность к преступлению, однако полицейские установили, что в день кражи подозреваемый покупал алкоголь в кафе парка «Солнечный остров», а позже его видели в пункте приема металла.

Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 158 УК РФ (Кража), сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.

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В Краснодаре бездомный украл дверь машины и сдал ее на металлолом

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