В Кропоткине пожилая женщина и ее сын отравились угарным газом во время пожара

Краснодарский край

Распечатать

В Кропоткине начали проверку после гибели двух местных жителей во время пожара, который произошел 21 ноября

Читайте также:

Пожар произошел в 21:18 на улице Красноармейской. Соседи увидели дым, который шел из дома, и вызвали спасателей. 

К 21:39 пожарные потушили огонь на площади 20 кв. метров.

Во время пожара погибли 92-летняя женщина и ее 70-летний сын. По предварительным данным, они погибли от отравления угарным газом. При осмотре тел правоохранители не обнаружили насильственных повреждений, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Следователи осмотрели место происшествия и установили, что очагом возгорания стал диван. Одной из возможных версий пожара рассматривают неосторожное обращение с огнем при курении, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, в ноябре в Ставрополе во время пожара из-за непотушенной сигареты погиб один человек.

Кавказский район МЧС Пожары Следственный комитет
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Геленджике будут судить гражданина Украины, который в 2017 году связал и убил женщину и ее дочь
Житель Кубани украл у соседа баранов, разделал их и продал
В Кропоткине пожилая женщина и ее сын отравились угарным газом во время пожара
На Кубани поезд насмерть сбил пенсионера, который хотел перебежать пути
В Ингушетии водитель легковушки сбил подростка и сбежал
Сергей Кириенко предложил Facebook открыть офис в России

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале