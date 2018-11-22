В Кропоткине пожилая женщина и ее сын отравились угарным газом во время пожара
В Кропоткине начали проверку после гибели двух местных жителей во время пожара, который произошел 21 ноября
Пожар произошел в 21:18 на улице Красноармейской. Соседи увидели дым, который шел из дома, и вызвали спасателей.
К 21:39 пожарные потушили огонь на площади 20 кв. метров.
Во время пожара погибли 92-летняя женщина и ее 70-летний сын. По предварительным данным, они погибли от отравления угарным газом. При осмотре тел правоохранители не обнаружили насильственных повреждений, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Следователи осмотрели место происшествия и установили, что очагом возгорания стал диван. Одной из возможных версий пожара рассматривают неосторожное обращение с огнем при курении, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.
Как писали Юга.ру, в ноябре в Ставрополе во время пожара из-за непотушенной сигареты погиб один человек.
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