В Кропоткине пожилая женщина и ее сын отравились угарным газом во время пожара

В Кропоткине начали проверку после гибели двух местных жителей во время пожара, который произошел 21 ноября

Пожар произошел в 21:18 на улице Красноармейской. Соседи увидели дым, который шел из дома, и вызвали спасателей.

К 21:39 пожарные потушили огонь на площади 20 кв. метров.

Во время пожара погибли 92-летняя женщина и ее 70-летний сын. По предварительным данным, они погибли от отравления угарным газом. При осмотре тел правоохранители не обнаружили насильственных повреждений, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Следователи осмотрели место происшествия и установили, что очагом возгорания стал диван. Одной из возможных версий пожара рассматривают неосторожное обращение с огнем при курении, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.