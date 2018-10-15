На Ставрополье из-за непотушенной сигареты сгорел дом. Погиб мужчина

В селе Величаевском Левокумского района начали доследственную проверку по факту пожара в частном доме

Пожар случился ночью 10 октября. Однако следователи сообщили о проверке 15 октября. После тушения пожара обнаружили тело 31-летнего мужчины с ожогами и признаками удушья угарным газом. Сейчас эксперты устанавливают причину возгорания. По предварительной версии, дом загорелся из-за непотушенной сигареты. Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу. Также опрашивают очевидцев происшествия. Признаков, которые указывают на совершение преступления, не нашли, сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.