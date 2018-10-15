На Ставрополье из-за непотушенной сигареты сгорел дом. Погиб мужчина

Ставропольский край

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В селе Величаевском Левокумского района начали доследственную проверку по факту пожара в частном доме

Пожар случился ночью 10 октября. Однако следователи сообщили о проверке 15 октября. После тушения пожара обнаружили тело 31-летнего мужчины с ожогами и признаками удушья угарным газом.

Сейчас эксперты устанавливают причину возгорания. По предварительной версии, дом загорелся из-за непотушенной сигареты.

Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу. Также опрашивают очевидцев происшествия. Признаков, которые указывают на совершение преступления, не нашли, сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Как писали Юга.ру, под Краснодаром на хуторе Ленина сгорел склад на площади 2,5 тыс. кв. метров.

Пожары Следственный комитет
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