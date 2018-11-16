В Ставрополе во время пожара из-за непотушенной сигареты погиб один человек
Ставропольский край Оксана Васильченко
В Ставрополе 16 ноября произошел пожар в летней кухне частного дома
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ЧП случилось на улице Мира около 1:00. Площадь возгорания составила 30 кв. метров.
В результате происшествия погиб один человек. По предварительной версии, возгорание произошло из-за сигареты, которую не потушили.
В работах были задействованы десять спасателей и три машины, сообщает «Регион online» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.
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