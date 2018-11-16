В Ставрополе во время пожара из-за непотушенной сигареты погиб один человек

Ставропольский край

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В Ставрополе 16 ноября произошел пожар в летней кухне частного дома

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ЧП случилось на улице Мира около 1:00. Площадь возгорания составила 30 кв. метров.

В результате происшествия погиб один человек. По предварительной версии, возгорание произошло из-за сигареты, которую не потушили.

В работах были задействованы десять спасателей и три машины, сообщает «Регион online» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.

МЧС Пожары Ставрополь
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В Ставрополе во время пожара из-за непотушенной сигареты погиб один человек

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