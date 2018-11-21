В Краснодаре нашли двух из трех подростков, сбежавших из детдома

Краснодарский край

Распечатать

Полиция Краснодара 21 ноября установила местонахождение двух 14-летних воспитанников детского дома, которые сбежали два дня назад

Как сообщали Юга.ру, 19 ноября воспитанников детдома в Юбилейном микрорайоне автобус привез в школу на улице Рылеева, однако трое 14-летних подростков не пошли на занятия. Их объявили в розыск.

Двух мальчиков правоохранители нашли 21 ноября в Карасунском округе Краснодара. Их отвезут к следователю, который займется выяснением подробностей произошедшего, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Поиски девочки продолжаются.

Дети Детские дома Краснодар Полиция Следственный комитет
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

У рэпера Хаски проблемы с концертами в Ростове-на-Дону и Краснодаре. Что происходит?
В Краснодаре полиция не нашла коробки с вакциной от гриппа
В Краснодаре нашли двух из трех подростков, сбежавших из детдома
В Краснодаре приставы арестовали у организации более 200 машин
В Краснодаре возбудили уголовное дело после того, как из окна выбросили кошек
Путин проведет в Анапе совещание по развитию военной инфраструктуры

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале