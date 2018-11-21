В Краснодаре ищут троих подростков, сбежавших из детдома

Полиция разыскивает троих школьников, которые пропали без вести 19 ноября

Утром 19 ноября воспитанники детского дома из Юбилейного микрорайона приехали на автобусе в школу № 29 на улице Рылеева. Три 14-летних подростка — два мальчика и девочка — не пришли на занятия, их отсутствие заметили только в обед.

«Созданы специальные поисковые группы, которые занимаются поиском детей. Все службы полиции Краснодара ориентированы на выявление подростков на улицах. Кроме того, проинформированы отделы полиции городов, куда дети могли бы уехать. Ранее подростки не сбегали», — рассказал порталу Юга.ру руководитель пресс-группы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

Проводится проверка, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.