В Ростове завели дело на пьяного пассажира самолета, который пытался ударить бортпроводника ногой

В Ростове возбудили уголовное дело в отношении 35-летнего мужчины, которого 16 октября сняли с авиарейса из-за хулиганства

По версии следствия, в октябре 2018 года 35-летний пьяный мужчина находился на борту самолета Сочи — Москва. Он бранился в адрес бортпроводника, пытался ударить его ногой, вел себя агрессивно, создавая реальную угрозу безопасности полета и жизни пассажиров. В результате самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Краснодара.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 1 ст. 213 УК РФ (Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное на борту воздушного судна), сообщила пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.