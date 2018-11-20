В Дагестане разыскивают подозреваемого в убийстве росгвардейца в ночном клубе

В Дагестане СК объявил в розыск Хаскила Якубова, который подозревается в убийстве сотрудника Росгвардии в ночном клубе

Как сообщали Юга.ру, ночью 18 ноября в клубе Best в Махачкале между пьяными мужчинами возник конфликт, в ходе которого один из них выхватил табельное оружие у сотрудника Росгвардии и начал стрелять. В результате погиб 26-летний лейтенант Росгвардии, который находился не при исполнении. СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (Незаконный оборот оружия).

Следователи установили личность подозреваемого и объявили в розыск 29-летнего жителя села Балахани Унцукульского района Хаскила Якубова.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Якубова, просят позвонить по телефонам 8 (8722) 62-35-77 или 02, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Дагестан.