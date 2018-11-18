Чемпион мира по рукопашному бою застрелил лейтенанта Росгвардии в ночном клубе Махачкалы — СМИ

Дагестан

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Правоохранительные органы Дагестана разыскивают подозреваемого в убийстве человека в одном из ночных клубов Махачкалы

Инцидент произошел в ночь на 18 ноября в клубе Best. Между пьяными молодыми людьми возник конфликт. Один из них вытащил пистолет и начал стрелять в двоих своих обидчиков. Один мужчина скончался на месте, второго госпитализировали. 

По информации «Интерфакса», погибший — лейтенант Росгвардии, который находился не при исполнении. А стрелял в него чемпион мира по рукопашному бою.

РЕН ТВ сообщает, что имя подозреваемого — Хазкил Якубов. После произошедшего он скрылся на автомобиле Lexus.

По данным СМИ, по факту убийства возбудили уголовное дело.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Махачкала Росгвардия Убийство
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Чемпион мира по рукопашному бою застрелил лейтенанта Росгвардии в ночном клубе Махачкалы — СМИ
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