Чемпион мира по рукопашному бою застрелил лейтенанта Росгвардии в ночном клубе Махачкалы — СМИ
Правоохранительные органы Дагестана разыскивают подозреваемого в убийстве человека в одном из ночных клубов Махачкалы
Инцидент произошел в ночь на 18 ноября в клубе Best. Между пьяными молодыми людьми возник конфликт. Один из них вытащил пистолет и начал стрелять в двоих своих обидчиков. Один мужчина скончался на месте, второго госпитализировали.
По информации «Интерфакса», погибший — лейтенант Росгвардии, который находился не при исполнении. А стрелял в него чемпион мира по рукопашному бою.
РЕН ТВ сообщает, что имя подозреваемого — Хазкил Якубов. После произошедшего он скрылся на автомобиле Lexus.
По данным СМИ, по факту убийства возбудили уголовное дело.
Официального подтверждения этой информации пока нет.
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