Стали известны подробности убийства сотрудника Росгвардии в ночном клубе Махачкалы

Дагестан

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В ходе конфликта со стрельбой в Махачкале убит сотрудник Росгвардии, стрелявший в него мужчина ранен, еще двое участников инцидента скрылись

Как сообщали Юга.ру, в ночь на 18 ноября в клубе Best в столице Дагестана между пьяными молодыми людьми возник конфликт. Одни из мужчин открыл стрельбу, в результате погиб 26-летний лейтенант Росгвардии, который находился не при исполнении.

В пресс-службе управления Росгвардии по Дагестану сообщили, что сотрудник ведомства погиб при попытке разнять конфликтующих мужчин.

«В ходе разрешения ситуации один из участников инцидента вытащил пистолет и выстрелил в него. Работник Росгвардии успел открыть огонь в ответ и ранить злоумышленника. К сожалению, сам скончался», — цитирует представителя ведомства РИА «Дагестан».

По его словам, стрелявший сейчас находится в республиканском ортопедо-травматологическом центре, его допрашивают следователи. С ним был еще один человек, которого сейчас разыскивают.

Источник «Интерфакса» рассказал, что по предварительным данным, к убийству росгвардейца причастны три человека. Выяснилось, что стрелял в него Шахбан Мочиев, в которого успел выстрелить лейтенант. Именно он сейчас находится в больнице.

А чемпион мира по рукопашному бою, сын экс-главы Унцукульского района республики Хазкил Якубов, которого ранее посчитали убийцей, вместе со своим братом Магомедом скрылись с места происшествия на автомобиле Lexus. В республике объявлен план «Перехват».

Источник агентства отметил, что ранее Якубовы «не раз попадали в поле зрения правоохранительных органов».

В Следственном комитете по Дагестану сообщили, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (Незаконный оборот оружия).

Махачкала Убийство
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