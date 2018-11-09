На Ставрополье семья с двумя детьми и подростком отравилась угарным газом

Ставропольский край

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В Ессентуках 8 ноября угарным газом отравилась семья из пяти человек

Вечером в доме на улице Высокой 17-летний подросток, двое детей 4 и 8 лет и двое взрослых почувствовали недомогание. Они вызвали бригаду скорой помощи. Медики установили, что семья отравилась угарным газом.

К дому также вызвали спасателей и аварийную газовую службу. Специалисты выяснили, что хозяин дома делал ремонт и пытался самостоятельно установить газовое оборудование. Однако в доме оказалась неисправна вытяжная система водонагревательной газовой колонки. Вследствие этого и произошло отравление угарным газом.

Жильцам дома оказали необходимую помощь. Доступ газа в дом ограничили, сообщила пресс-служба администрации Ессентуков.

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