В Минводах некоторые участники избиения школьницы уже стояли на учете в полиции

Губернатор Ставропольского края на совещании обсудил работу комиссии, созданной после избиения школьницы в Минводах

Предварительные выводы комиссии свидетельствуют о том, что в школьной профилактической работе есть недостатки. Также выявлен слабый контроль со стороны родителей в отношении участников драки, рассказал на еженедельном рабочем совещании в правительстве края министр образования Ставрополья Евгений Козюра.

По его словам, некоторые участники драки уже состоят на учете в полиции.

Специально созданная комиссия представила план профилактических мероприятий, которые проведут во всех учебных заведениях региона, сообщает пресс-служба губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова.

Пострадавшую девочку в ближайшее время выпишут из больницы.