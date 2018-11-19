В Минводах некоторые участники избиения школьницы уже стояли на учете в полиции
Губернатор Ставропольского края на совещании обсудил работу комиссии, созданной после избиения школьницы в Минводах
Предварительные выводы комиссии свидетельствуют о том, что в школьной профилактической работе есть недостатки. Также выявлен слабый контроль со стороны родителей в отношении участников драки, рассказал на еженедельном рабочем совещании в правительстве края министр образования Ставрополья Евгений Козюра.
По его словам, некоторые участники драки уже состоят на учете в полиции.
Специально созданная комиссия представила план профилактических мероприятий, которые проведут во всех учебных заведениях региона, сообщает пресс-служба губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова.
Пострадавшую девочку в ближайшее время выпишут из больницы.
Как сообщали Юга.ру, в Минводах полиция начала проверку видео, где несколько девушек избивают сверстницу. Пострадавшую школьницу 12 ноября доставили в больницу.
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