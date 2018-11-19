В Минводах некоторые участники избиения школьницы уже стояли на учете в полиции

Ставропольский край

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Губернатор Ставропольского края на совещании обсудил работу комиссии, созданной после избиения школьницы в Минводах

Предварительные выводы комиссии свидетельствуют о том, что в школьной профилактической работе есть недостатки. Также выявлен слабый контроль со стороны родителей в отношении участников драки, рассказал на еженедельном рабочем совещании в правительстве края министр образования Ставрополья Евгений Козюра.

По его словам, некоторые участники драки уже состоят на учете в полиции.

Специально созданная комиссия представила план профилактических мероприятий, которые проведут во всех учебных заведениях региона, сообщает пресс-служба губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова.

Пострадавшую девочку в ближайшее время выпишут из больницы.

Как сообщали Юга.ру, в Минводах полиция начала проверку видео, где несколько девушек избивают сверстницу. Пострадавшую школьницу 12 ноября доставили в больницу.

Дети Драки Полиция Ставрополь Школа
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