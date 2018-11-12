В Минводах подрались школьницы. Полиция начала проверку

В Минеральных Водах полиция начала проверку видео, где несколько девушек избивают сверстницу

На видео сначала одна девушка избивает сверстницу, потом пострадавшая падает и ее продолжают бить ногами. За дракой наблюдают еще несколько человек. Запись появилась в паблике «Откровения Минеральных Вод», однако позже была удалена.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю рассказали, что по факту видео проводится проверка, сообщает «Российская газета».