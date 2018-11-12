В Минводах госпитализировали девочку, которую избили школьницы

В Минеральных Водах избитую школьницами девочку 12 ноября доставили в больницу

Пострадавшая находится в отделении травматологии с ушибами мягких тканей, остальные участницы конфликта пришли в школу, рассказала РИА «Новости» начальник управления образования администрации Минвод Людмила Безруких.

По ее словам, власти знают имена школьниц, участвовавших в избиении. Это учащиеся школ Минеральных Вод и Пятигорска, они из благополучных семей. С девочками и их родителями провели беседы сотрудники управления образования и отделения по делам несовершеннолетних.

Ситуацию на личный контроль взял губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Он направил в Минеральные Воды комиссию для проверки. В нее входят замминистра образования Ставрополья, член комиссии по делам несовершеннолетних.

По мнению Безруких, драка началась из-за того, что «кто-то кому-то сказал что-то неприятное».

Как сообщали Юга.ру, в Минводах полиция начала проверку видео, где несколько девушек избивают сверстницу.