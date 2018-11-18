«Армавир» вырвал победу у «Тюмени» в домашнем матче
Футболисты «Армавира» обыграли «Тюмень» в матче 23-го тура Футбольной национальной лиги
Встреча, прошедшая на стадионе «Юность» в Армавире, завершилась со счетом 1:0. Единственный гол встречи на 86-й минуте забил полузащитник хозяев Олег Поляков.
По итогам матча «Армавир» поднялся на 16-ю строчку турнирной таблицы ФНЛ с 24 очками в активе. «Тюмень» идет следующей.
В следующем туре подопечные Арсена Папикяна 24 ноября примут владивостокский «Луч».
Ранее в 23-м туре ФНЛ «Сочи» сыграл вничью с «Химками» (0:0), а «Краснодар-2» уступил «Мордовии» (1:2).
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