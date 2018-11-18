«Краснодар-2» дома уступил «Мордовии»

Краснодарский край

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Футболисты «Краснодара-2» проиграли саранской «Мордовии» в матче 23-го тура Футбольной национальной лиги

Встреча, прошедшая на стадионе «Краснодар», закончилась со счетом 1:2. Гостям удалось забросить два мяча в самом начале матча — на 5-й минуте отличился полузащитник Илья Петров, на 7-й — полузащитник Игорь Киреев. Уже на следующей минуте команда осталась в меньшинстве — Киреев получил красную карточку. Единственный гол хозяев на 21-й минуте забил защитник Иван Таранов.

По итогам матча «быки» расположились на 4-м месте турнирной таблице ФНЛ, набрав 36 очков. «Мордовия» поднялась на 10-е место.

В следующем туре «Краснодар-2» 24 ноября сыграет в гостях у «Чертаново».

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