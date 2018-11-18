«Сочи» и «Химки» сыграли вничью в матче ФНЛ

Футболисты «Сочи» и подмосковных «Химок» сыграли вничью в матче 23-го тура Футбольной национальной лиги

Встреча, прошедшая на стадионе «Арена Химки», завершилась со счетом 0:0. Вторую половину игры гости провели в меньшинстве — на 40-й минуте был удален полузащитник сочинцев Игорь Горбунов.

По итогам игры «Сочи» располагается на 8-м месте в турнирной таблице ФНЛ с 35 очками в активе. «Химки» идут 13-ми.

В следующем туре подопечные Александра Точилина 24 ноября примут на «Фиште» калининградскую «Балтику».