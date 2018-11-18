Военно-грузинскую дорогу открыли для легкового транспорта

Северная Осетия, Вся Россия, В мире

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После улучшения погодных условий в Грузии Военно-грузинскую дорогу частично открыли на выезд из РФ

«С 17:00 18 ноября разрешено движение автотранспортных средств за исключением большегрузного автотранспорта и автобусов свыше 20 посадочных мест на участке город Владикавказ — населенный пункт Ларс», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Северной Осетии.

В ведомстве подчеркнули, что настоятельно рекомендуют водителям воздержаться от поездок в этом направлении.

Как сообщали Юга.ру, дорогу, связывающую Россию со станами Закавказья, закрыли для всех видов транспорта 15 ноября из-за снегопада в Грузии. К утру 18 ноября у границы скопилось около 600 автомобилей, в том числе более 400 грузовых.

Грузия Дороги
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