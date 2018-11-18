Более 600 автомобилей скопилось у границы с Грузией на выезде из РФ. Дорога закрыта третий день

Открытия Военно-грузинской дороги у КПП «Верхний Ларс» в Северной Осетии ожидают более 400 большегрузов и 200 легковых машин

Как сообщали Юга.ру, дорогу, связывающую Россию со станами Закавказья, закрыли для всех видов транспорта 15 ноября из-за снегопада в Грузии.

«Движение по Военно-грузинской дороге для всех видов автотранспорта по прежнему запрещено. В районе КПП наблюдается скопление транспорта. В настоящее время на российской стороне находится более 600 автомобилей, из которых порядка 400 — большегрузных», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Северной Осетии.

Для граждан, ожидающих возобновления проезда, развернуты четыре пункта обогрева. Два из них размещены непосредственно в Верхнем Ларсе, один — в населенном пункте ЧМИ, еще один — в населенном пункте Иран на границе с Кабардино-Балкарией. Там можно не только погреться, но и выпить чаю, зарядить мобильные устройства. С ожидающими работают психологи.

Кроме того, администрация Владикавказа организовала работу четырех мобильных кофеен и мобильного фудтрака. Также организована работа топливозаправщика. Желающих переночевать во Владикавказе бесплатно отвозят в город и обратно.

По данным МЧС, прогноз погоды на территории Грузии продолжает оставаться неблагоприятным.

По информации департамента дорог Грузии, рабочие начали расчищать от снега участок дороги Гудаури — Коби, но пока только южный склон. Северный начнут расчищать, когда минует угроза лавиноопасности.