Военно-грузинскую дорогу закрыли для всех видов транспорта из-за снегопада в Грузии

Северная Осетия, Вся Россия, В мире

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Военно-Грузинская дорога, связывающая Россию со странами Закавказья, закрыта на выезд из РФ для всех видов транспорта

«Движение для всех видов автотранспортных средств закрыто с 19:30 15 ноября на участке город Владикавказ — населенный пункт Ларс до особого распоряжения», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Северной Осетии.

Дорогу закрыли из-за ухудшения погодных условий на территории Грузии, где наблюдается обильный снегопад, и невозможности обеспечения безопасного проезда.

Накануне дорогу закрывали для проезда большегрузного транспорта.

Дороги Транспорт
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Военно-грузинскую дорогу закрыли для всех видов транспорта из-за снегопада в Грузии
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