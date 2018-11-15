Военно-грузинскую дорогу закрыли для всех видов транспорта из-за снегопада в Грузии
Военно-Грузинская дорога, связывающая Россию со странами Закавказья, закрыта на выезд из РФ для всех видов транспорта
«Движение для всех видов автотранспортных средств закрыто с 19:30 15 ноября на участке город Владикавказ — населенный пункт Ларс до особого распоряжения», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Северной Осетии.
Дорогу закрыли из-за ухудшения погодных условий на территории Грузии, где наблюдается обильный снегопад, и невозможности обеспечения безопасного проезда.
Накануне дорогу закрывали для проезда большегрузного транспорта.
Чем заняться в выходные 17-18 ноября. Выбор Эволюции Юга.ру
Обзор премьер и трейлеры на Афише Юга.ру
Статьи ПартнерскийКак сдать ЕГЭ по английскому на 100 баллов?
Карточки о том, как работает образовательный проект Smart University
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.