СК возбудил дело после самоподрыва женщины у КПП в Грозном. Ее личность установили

Самоподрыв женщины в столице Чечни следствие квалифицировало как посягательство на жизнь полицейских

Уголовное дело возбуждено по ст. 317 УК РФ (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов), передает РИА Новости со ссылкой на источник в Следственном комитете РФ.

Личность смертницы установлена. По информации издания, погибшая — 25-летняя уроженка Адыгеи Карина Спиридонова, зарегистрирована в Челябинской области, в последнее время женщина проживала в Дагестане. По информации издания «Челябинский обзор», в Дагестан женщина переехала в 2016 году, когда вышла замуж. До этого она с маленьких лет жила и училась на юге Челябинской области, воспитывала ее мать-педагог.

Ранее стало известно, что погибшая находилась под наблюдением дагестанского Центра по противодействию экстремизму. Следователи также выясняют, были ли у женщины сообщники.

Как сообщали Юга.ру, женщина совершила самоподрыв у федерального поста полиции № 21 в Грозном 17 ноября. Около 16 часов она подошла к посту, правоохранители попросили ее остановиться и предъявить документы, но она проигнорировала требования и устремилась к зданию. В этот момент полицейские заметили на ней взрывное устройство и произвели предупредительный выстрел. После женщина взорвала себя.

Смертница погибла, других жертв и пострадавших не было.