В Грозном женщина совершила самоподрыв у КПП полиции

Чечня

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В Грозном 17 ноября полиция сообщила о том, что у одного из КПП женщина взорвала себя

В ГУ МВД РФ по Чеченской республике сообщили, что взрыв произошел на улице Шоссейной в Старопромысловском районе города в районе 21 контрольно-пропускного пункта. По данным телеканала «360», женщина не дошла до КПП около 75 метров. По данным дежурного пресс-службы чеченской полиции, она находилась под наблюдением дагестанского Центра по противодействию экстремизму.

Личность погибшей не установлена. Среди правоохранителей и мирного населения жертв и пострадавших нет.

Грозный Полиция
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