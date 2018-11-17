В Грозном женщина совершила самоподрыв у КПП полиции
В Грозном 17 ноября полиция сообщила о том, что у одного из КПП женщина взорвала себя
В ГУ МВД РФ по Чеченской республике сообщили, что взрыв произошел на улице Шоссейной в Старопромысловском районе города в районе 21 контрольно-пропускного пункта. По данным телеканала «360», женщина не дошла до КПП около 75 метров. По данным дежурного пресс-службы чеченской полиции, она находилась под наблюдением дагестанского Центра по противодействию экстремизму.
Личность погибшей не установлена. Среди правоохранителей и мирного населения жертв и пострадавших нет.
Чем заняться в выходные 17-18 ноября. Выбор Эволюции Юга.ру
И другие события Краснодара с 16 по 18 ноября
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.