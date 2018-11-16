На Дону предупредили о сильном ветре и снижении уровня воды до опасных отметок

В Ростовской области объявили штормовое предупреждение о ветровом сгоне

По данным Ростовского гидрометцентра, в ближайшие один-три часа 16 ноября и до утра 17 ноября в устье Дона продолжится понижение уровней воды. Опасной отметки они достигнут у Азова, а на участке от Аксая до Ростова будут значительно ниже неблагоприятных отметок, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

В Ростовской области порывы ветра достигнут 18 м/с. В связи с этим возможны нарушения в работе судоходства, обрывы ЛЭП, падение деревьев и повреждения крыш, передает «Интерфакс-Юг».

Как писали Юга.ру, в Сочи 16 и 17 ноября прогнозируют сильные дожди и ветер. На Кубани 17 и 18 ноября обещают похолодание и дождь.