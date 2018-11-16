В Сочи ожидаются сильные дожди и ветер

Краснодарский край

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В Сочи 16 и 17 ноября прогнозируют ухудшение погоды

С 18:00 16 ноября до 18:00 17 ноября в Сочи ожидается сильный дождь. Возможно усиление ветра с порывами до 17 м/с.

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«По поручению главы Сочи все городские службы курорта переведены в режим повышенной готовности», — сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

Спасатели просят жителей принять все необходимые меры предосторожности: не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и прочими конструкциями. В случае происшествий необходимо звонить с мобильных телефонов по номеру 112.

Погода Сочи
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