В Сочи ожидаются сильные дожди и ветер
В Сочи 16 и 17 ноября прогнозируют ухудшение погоды
С 18:00 16 ноября до 18:00 17 ноября в Сочи ожидается сильный дождь. Возможно усиление ветра с порывами до 17 м/с.
«По поручению главы Сочи все городские службы курорта переведены в режим повышенной готовности», — сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.
Спасатели просят жителей принять все необходимые меры предосторожности: не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и прочими конструкциями. В случае происшествий необходимо звонить с мобильных телефонов по номеру 112.
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