Выходные на Кубани будут прохладными и дождливыми

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодарском крае 17 и 18 ноября прогнозируют похолодание

По данным гидрометцентра России, в Краснодаре на выходных воздух прогреется до 6 °С, ночью температура опустится до -1 °С. Возможны осадки, будет дуть ветер 2 м/с.

На Черноморском побережье 17 ноября прогнозируют дожди: в Анапе днем температура поднимется до 7 °С, ночью — 2 °С. В Геленджике будет до 10 °С днем, после заката опустится до 4 °С. В воскресенье там ожидается переменная облачность, без осадков.  

В Новороссийске будет солнечно и без осадков, температура днем поднимется до 8 °С, ночью — до 4 °С. 

Как писали Юга.ру, жителей Сочи предупредили, что 16 и 17 ноября ожидаются сильные дожди и ветер. В воскресенье температура на курорте поднимется до 10 °С.

Краснодар Погода Сочи
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Жительница Гулькевичского района задушила новорожденного сына и выбросила тело в мусорный мешок
Весь состав ОНК Амурской области уволился вслед за председателем из-за заявления о Цеповязе
Кондратьев сообщил, когда стартует горнолыжный сезон в Сочи
На Дону предупредили о сильном ветре и снижении уровня воды до опасных отметок
Власти Краснодара хотят выкупить здание возле Рождественского парка и построить там детский центр
В Ставрополе во время пожара из-за непотушенной сигареты погиб один человек

Лента новостей

Статьи

Поездка на Эльбрус, лекция о питании, ночь в батутном парке

Чем заняться в выходные 17-18 ноября. Выбор Эволюции Юга.ру

Статьи

Дискотека 80-90-х, концерт L'One, балет «Эсмеральда»

И другие события Краснодара с 16 по 18 ноября

СК РФ завершил расследование убийства многодетной матери в Псебае

Подробности громкого дела

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале