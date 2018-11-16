Выходные на Кубани будут прохладными и дождливыми

В Краснодарском крае 17 и 18 ноября прогнозируют похолодание

По данным гидрометцентра России, в Краснодаре на выходных воздух прогреется до 6 °С, ночью температура опустится до -1 °С. Возможны осадки, будет дуть ветер 2 м/с.

На Черноморском побережье 17 ноября прогнозируют дожди: в Анапе днем температура поднимется до 7 °С, ночью — 2 °С. В Геленджике будет до 10 °С днем, после заката опустится до 4 °С. В воскресенье там ожидается переменная облачность, без осадков.

В Новороссийске будет солнечно и без осадков, температура днем поднимется до 8 °С, ночью — до 4 °С.