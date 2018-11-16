Выходные на Кубани будут прохладными и дождливыми
В Краснодарском крае 17 и 18 ноября прогнозируют похолодание
По данным гидрометцентра России, в Краснодаре на выходных воздух прогреется до 6 °С, ночью температура опустится до -1 °С. Возможны осадки, будет дуть ветер 2 м/с.
На Черноморском побережье 17 ноября прогнозируют дожди: в Анапе днем температура поднимется до 7 °С, ночью — 2 °С. В Геленджике будет до 10 °С днем, после заката опустится до 4 °С. В воскресенье там ожидается переменная облачность, без осадков.
В Новороссийске будет солнечно и без осадков, температура днем поднимется до 8 °С, ночью — до 4 °С.
Как писали Юга.ру, жителей Сочи предупредили, что 16 и 17 ноября ожидаются сильные дожди и ветер. В воскресенье температура на курорте поднимется до 10 °С.
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