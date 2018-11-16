В Северной Осетии потушили пожар на рынке

Во Владикавказе 16 ноября потушили пожар на рынке «Викалина»

Огонь потушили в 10:21. Площадь возгорания составила 200 кв. метров. Пострадавших и погибших нет. Причины возгорания выясняют эксперты Испытательной пожарной лаборатории, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Северная Осетия — Алания.

Как писали Юга.ру, в тушении пожара на рынке были задействованы 69 человек и 19 машин.