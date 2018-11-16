В Северной Осетии потушили пожар на рынке
Северная Осетия Оксана Васильченко
Во Владикавказе 16 ноября потушили пожар на рынке «Викалина»
Огонь потушили в 10:21. Площадь возгорания составила 200 кв. метров.
Пострадавших и погибших нет. Причины возгорания выясняют эксперты Испытательной пожарной лаборатории, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Северная Осетия — Алания.
Как писали Юга.ру, в тушении пожара на рынке были задействованы 69 человек и 19 машин.
В июне на рынке «Викалина» во время проверки нашли нарушения правил пожарной безопасности.
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