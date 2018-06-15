В Северной Осетии из-за нарушений пожарной безопасности закрыли рынок

Северная Осетия

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Во Владикавказе прокуратура постановила закрыть рынок «Викалина»

Правоохранители провели проверку и установили, что на рынке нарушены правила пожарной безопасности. Отмечается, что он не полностью оборудован системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Эвакуационные пути загромождены. Торговые павильоны не полностью защищены автоматическими установками. На рынке работают сотрудники, не прошедшие обучение мерам пожарной безопасности.

Из-за нарушений прокуратура обратилась в Советский районный суд Владикавказа. Владельцев рынка обязали устранить нарушения, сообщает «Регион online» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Республики Северная Осетия — Алания.

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