В Северной Осетии произошел пожар на рынке
Во Владикавказе 16 ноября загорелся рынок «Викалина»
Пожар начался в 7:42 в рядах, где продают автозапчасти. Спасателям сообщили, что горит контейнер с деталями для машин. Площадь возгорания составила 150 кв. метров. Пламя уже локализовали.
В тушении задействованы 69 человек и 19 машин, сообщает «Интерфакс-Юг» со ссылкой на ГУ МЧС России по Республике Северная Осетия — Алания.
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На данный момент известно, что горел ряд автозапчастей и автотоваров. Информации о пострадавших нет. ⠀ ⠀ ��Присылайте нам фото и видео. ⠀⠀⠀ #ЧПВладикавказ #Осетия #Алания #Осетины #Аланы #Ossetia #Alania #Ossetian #Vladikavkaz #Владикавказ #NorthOssetia #15Регион #СевернаяОсетия
Как сообщали Юга.ру, в июне на рынке «Викалина» во время проверки нашли нарушения правил пожарной безопасности.
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