В Северной Осетии произошел пожар на рынке

Во Владикавказе 16 ноября загорелся рынок «Викалина»

Пожар начался в 7:42 в рядах, где продают автозапчасти. Спасателям сообщили, что горит контейнер с деталями для машин. Площадь возгорания составила 150 кв. метров. Пламя уже локализовали.

В тушении задействованы 69 человек и 19 машин, сообщает «Интерфакс-Юг» со ссылкой на ГУ МЧС России по Республике Северная Осетия — Алания.