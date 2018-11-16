В Северной Осетии произошел пожар на рынке

Северная Осетия

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Во Владикавказе 16 ноября загорелся рынок «Викалина»

Пожар начался в 7:42 в рядах, где продают автозапчасти. Спасателям сообщили, что горит контейнер с деталями для машин. Площадь возгорания составила 150 кв. метров. Пламя уже локализовали.

В тушении задействованы 69 человек и 19 машин, сообщает «Интерфакс-Юг» со ссылкой на ГУ МЧС России по Республике Северная Осетия — Алания.

Как сообщали Юга.ру, в июне на рынке «Викалина» во время проверки нашли нарушения правил пожарной безопасности. 

Владикавказ Пожары
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