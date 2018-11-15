Мэр Краснодара рассказал, что в ЮМР планируют пустить прямой автобус из ТЦ «Мега Адыгея-Кубань»

Мэр города Евгений Первышов и председатель городской Думы краевого центра провели встречу с жителями Юбилейного микрорайона. На ней глава города подтвердил, что жилищную застройку ЮМР завершили.

«По земельным участкам в частной собственности, где у владельцев было желание возводить многоквартирные дома, как, например, по улице Харьковской, мы сейчас активно работаем, чтобы либо их приобрести в муниципальную собственность, либо владелец сам возвел социальный объект с последующим выкупом», — сказал Первышов.

По словам мэра, департамент строительства подбирает участки для строительства новых детских садов. Планируется, что один из них будет на улице Минской, 122. Также идет подготовка для строительства новых корпусов к существующим школам.

Директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов сообщил, что в первом квартале 2019 года планируют провести работы по грейдированию гравийных дорог и ремонту тротуаров по заявкам жителей.

Архипов также добавил, что со второй половины декабря планируется пустить в Юбилейный микрорайон новый автобус № 444 до ТЦ «Мега Адыгея-Кубань». Его организуют по просьбам жителей вместо прекратившего работу по этому направлению автобуса № 416.