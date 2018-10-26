Житель Ростовской области угнал трактор, чтобы покататься

В Обливском районе Ростовской области полицейские задержали молодого человека, который угнал трактор

Руководитель местной организации обратился в полицию и заявил, что с территории предприятия угнали транспорт. Злоумышленником оказался 25-летний житель Обливского района. Молодой человек проходил мимо трактора, увидел ключи в замке зажигания и решил прокатиться. Покатавшись на чужом транспорте, он вернул его обратно.

По данным полиции, ранее он уже был судим за кражу и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Новое уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения), сообщает 26 октября пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.