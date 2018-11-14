Власти пообещали возобновить подачу воды Новороссийске, Геленджике и Крымском районе через сутки
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 14 октября сообщил, что воду в Крымском районе, Новороссийске и Геленджике начнут подавать через сутки
Глава Кубани уточнил, что ремонт на Троицком групповом водоводе планируют завершить в течение 12 часов, сообщили в пресс-служба администрации Краснодарского края.
«Без питьевой воды не останется никто. Поручил главам на местах организовать подвоз. Особое внимание социальным объектам», — написал Кондратьев в твиттере.
Он добавил, что при необходимости для обеспечения населения водой задействуют машины из других районов.
Как сообщали Юга.ру, 13 октября на Троицком групповом водоводе произошла авария. Накануне этот водовод уже ремонтировали.
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