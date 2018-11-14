Власти пообещали возобновить подачу воды Новороссийске, Геленджике и Крымском районе через сутки

Краснодарский край

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 14 октября сообщил, что воду в Крымском районе, Новороссийске и Геленджике начнут подавать через сутки

Глава Кубани уточнил, что ремонт на Троицком групповом водоводе планируют завершить в течение 12 часов, сообщили в пресс-служба администрации Краснодарского края.

«Без питьевой воды не останется никто. Поручил главам на местах организовать подвоз. Особое внимание социальным объектам», — написал Кондратьев в твиттере.

Он добавил, что при необходимости для обеспечения населения водой задействуют машины из других районов.

Как сообщали Юга.ру, 13 октября на Троицком групповом водоводе произошла авария. Накануне этот водовод уже ремонтировали.

Аварии Вениамин Кондратьев Геленджик Крымский район Новороссийск
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