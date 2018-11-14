В Сочи в районе обрушившегося моста организовали реверсивное движение

В Сочи, где 14 ноября обвалился мост через реку Чахцуцыр, организовали реверсивное движение для легковых автомобилей

«Через мост организовано реверсивное движение для легковых автомобилей. Общественный транспорт следует по своему обычному маршруту с остановкой перед мостом. Далее пассажиры могут пешком перейти участок дороги и уже через несколько метров продолжить движение на другом автобусе», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе мэрии Сочи.

Как только мост восстановят, общественный транспорт продолжит работу в привычном режиме, подчеркнули в мэрии.

Сейчас на обрушившемся из-за стихии мосту в Нижней Шиловке ведутся работы, в ликвидации ЧС участвуют более 30 специалистов и 12 единиц техники. Большинство из них — сотрудники Дагомысского дорожного ремонтно-строительного управления. На месте также работают шесть специалистов МЧС с двумя единицами техники и восемь сотрудников Росдорстроя с тремя единицами техники.