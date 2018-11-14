В Симферополе назначили врио главы администрации

Временно исполняющей обязанности главы администрации Симферополя стала Наталья Маленко

Все депутаты Симферопольского горсовета проголосовали за ее кандидатуру. К работе она приступит с 15 ноября.

На этом же заседании депутаты назначили Наталью Маленко на должность первого заместителя главы администрации Симферополя.

Ранее Госсовет Крыма прекратил ее полномочия как депутата и отправил в отставку с поста первого заместителя председателя, пишет «Крыминформ».

Как сообщали Юга.ру, в августе с должности сняли замглавы администрации Симферополя Валерия Гуменюка, курирующего сферу ЖКХ. В ноябре глава администрации Симферополя Игорь Лукашев ушел в отставку по требованию главы Крыма Сергея Аксенова.

Напомним, в конце октября Аксенов заявил, что устроит проверку качества работы администрации Симферополя. Он поручил это своим заместителям, и они начали мониторинг различных сфер жизни города.