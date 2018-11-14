В Симферополе назначили врио главы администрации

Крым

Распечатать

Временно исполняющей обязанности главы администрации Симферополя стала Наталья Маленко

Все депутаты Симферопольского горсовета проголосовали за ее кандидатуру. К работе она приступит с 15 ноября.

На этом же заседании депутаты назначили Наталью Маленко на должность первого заместителя главы администрации Симферополя.

Ранее Госсовет Крыма прекратил ее полномочия как депутата и отправил в отставку с поста первого заместителя председателя, пишет «Крыминформ»

Как сообщали Юга.ру, в августе с должности сняли замглавы администрации Симферополя Валерия Гуменюка, курирующего сферу ЖКХ. В ноябре глава администрации Симферополя Игорь Лукашев ушел в отставку по требованию главы Крыма Сергея Аксенова. 

Напомним, в конце октября Аксенов заявил, что устроит проверку качества работы администрации Симферополя. Он поручил это своим заместителям, и они начали мониторинг различных сфер жизни города.

Кадровые перестановки Крым Чиновники
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Абинском районе 17-летний парень на угнанном автомобиле с украденными номерами устроил ДТП
На дорогах Ростовской области сняли ограничения для движения пассажирских автобусов
В Сочи в районе обрушившегося моста организовали реверсивное движение
В Адыгее на площади 10 га заложили ореховый лес
«Краснодар-2» дома сыграл вничью с «Тюменью»
В Симферополе назначили врио главы администрации

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале