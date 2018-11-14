«Краснодар-2» дома сыграл вничью с «Тюменью»

ВСЁ, Матч окончен! К большому сожалению, не увидели сегодня зрители голов в матче «быков» против сибиряков.

Следующую встречу «горожане» проведут 18 ноября против саранской «Мордовии». Эта игра станет заключительной домашней для чёрно-зелёных в 2018 году!#Краснодар2Тюмень #ФНЛ pic.twitter.com/U1yytMyrCv