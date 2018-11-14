«Краснодар-2» дома сыграл вничью с «Тюменью»

Краснодарский край

Распечатать

Футбольные клубы «Краснодар-2» и «Тюмень» 14 ноября сыграли вничью

Встреча прошла на стадионе ЦПР ФК «Краснодар» и завершилась со счетом 0:0. В следующем матче «Краснодар-2» сыграет с саранской «Мордовией». Игра состоится 18 ноября.

Напомним, 10 ноября «Краснодар-2» на своем поле обыграл «Тамбов».

Как сообщали Юга.ру, 14 ноября в рамках 22-го этапа турнира Футбольной национальной лиги «Армавир» одержал победу над «Тамбовом». В этот же день «Сочи» дома примет волгоградский «Ротор». 

Краснодар ФК «Краснодар-2» ФНЛ Футбол
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Абинском районе 17-летний парень на угнанном автомобиле с украденными номерами устроил ДТП
На дорогах Ростовской области сняли ограничения для движения пассажирских автобусов
В Сочи в районе обрушившегося моста организовали реверсивное движение
В Адыгее на площади 10 га заложили ореховый лес
«Краснодар-2» дома сыграл вничью с «Тюменью»
В Симферополе назначили врио главы администрации

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале