«Краснодар-2» дома сыграл вничью с «Тюменью»
Футбольные клубы «Краснодар-2» и «Тюмень» 14 ноября сыграли вничью
Встреча прошла на стадионе ЦПР ФК «Краснодар» и завершилась со счетом 0:0. В следующем матче «Краснодар-2» сыграет с саранской «Мордовией». Игра состоится 18 ноября.
Напомним, 10 ноября «Краснодар-2» на своем поле обыграл «Тамбов».
Как сообщали Юга.ру, 14 ноября в рамках 22-го этапа турнира Футбольной национальной лиги «Армавир» одержал победу над «Тамбовом». В этот же день «Сочи» дома примет волгоградский «Ротор».
ВСЁ, Матч окончен! К большому сожалению, не увидели сегодня зрители голов в матче «быков» против сибиряков.— ФК Краснодар-2 (@FCKrasnodar2) November 14, 2018
Следующую встречу «горожане» проведут 18 ноября против саранской «Мордовии». Эта игра станет заключительной домашней для чёрно-зелёных в 2018 году!#Краснодар2Тюмень #ФНЛ pic.twitter.com/U1yytMyrCv
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