«Краснодар-2» дома одержал победу над «Тамбовом»

Краснодарский край

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Футбольный клуб «Краснодар-2» 10 ноября в рамках 21-го тура ФНЛ обыграл «Тамбов»

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Встреча, прошедшая на стадионе Академии ФК «Краснодар», закончилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. На 13-ой минуте счет открыл нападающий «Краснодара-2» Герман Онугха, он же через несколько минут сделал дубль и удвоил преимущество «быков».

Следующий матч «Краснодар-2» проведет дома 14 ноября с футбольным клубом «Тюмень».

В рамках 21-тура первенства ФНЛ 10 ноября пройдут матчи «Армавир» — «Чертаново» и «Сочи» — «Зенит-2».

Как писали Юга.ру, 4 ноября «Краснодар-2» в гостях сыграл вничью со «СКА-Хабаровском». 

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«Краснодар-2» дома одержал победу над «Тамбовом»
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