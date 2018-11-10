«Краснодар-2» дома одержал победу над «Тамбовом»

Футбольный клуб «Краснодар-2» 10 ноября в рамках 21-го тура ФНЛ обыграл «Тамбов»

Встреча, прошедшая на стадионе Академии ФК «Краснодар», закончилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. На 13-ой минуте счет открыл нападающий «Краснодара-2» Герман Онугха, он же через несколько минут сделал дубль и удвоил преимущество «быков».