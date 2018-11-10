«Краснодар-2» дома одержал победу над «Тамбовом»
Футбольный клуб «Краснодар-2» 10 ноября в рамках 21-го тура ФНЛ обыграл «Тамбов»
Читайте также:
Встреча, прошедшая на стадионе Академии ФК «Краснодар», закончилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. На 13-ой минуте счет открыл нападающий «Краснодара-2» Герман Онугха, он же через несколько минут сделал дубль и удвоил преимущество «быков».
ВСЁ, Матч окончен! «Краснодар-2» уверенно обыгрывает лидера, отправляя в их ворота два безответных мяча. ⚽⚽— ФК Краснодар-2 (@FCKrasnodar2) November 10, 2018
Следующий матч чёрно-зелёные проведут в ближайшую среду, 14 ноября. В родных стенах «горожане» примут «Тюмень». Начало игры в 18.00. #Краснодар2Тамбов #ФНЛ pic.twitter.com/dJQx5SSiY5
Следующий матч «Краснодар-2» проведет дома 14 ноября с футбольным клубом «Тюмень».
В рамках 21-тура первенства ФНЛ 10 ноября пройдут матчи «Армавир» — «Чертаново» и «Сочи» — «Зенит-2».
Как писали Юга.ру, 4 ноября «Краснодар-2» в гостях сыграл вничью со «СКА-Хабаровском».
Обзор событий уикенда с 9 по 11 ноября на Афише Юга.ру
Алексей Андронов комментирует матч «Краснодар» — «Стандард»
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.