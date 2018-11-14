ФК «Армавир» в выездном матче обыграл «Тамбов»
Футбольный клуб «Армавир» 14 ноября одержал победу над «Тамбовом»
Встреча в рамках 22-го тура Футбольной национальной лиги состоялась в Тамбове. Игра завершилась со счетом 0:1 в пользу гостей. Единственный мяч в ворота соперника на 45-ой минуте отправил полузащитник «Армавира» Олег Поляков.
После проигрыша «Тамбов» по-прежнему возглавляет турнирную таблицу ФНЛ. «Армавир» располагается на 18-ой позиции.
Напомним, 14 ноября в рамках 22-го этапа турнира ФНЛ «Краснодар-2» сыграет дома с «Тюменью», также «Сочи» на арене «Фишта» встретится с волгоградским «Ротором».
Обыграли лидера! С победой! #ТамбовАрмавир pic.twitter.com/GPqpoZy5d0— ФК «Армавир» (@fcarmavir) November 14, 2018
Следующий матч «лисы» проведут 18 ноября — они сыграют в домашнем матче с «Тюменью».
Как сообщали Юга.ру, 10 ноября «Армавир» дома потерпел поражение от «Чертаново».
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