ФК «Армавир» в выездном матче обыграл «Тамбов»

Краснодарский край, Вся Россия

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Футбольный клуб «Армавир» 14 ноября одержал победу над «Тамбовом»

Встреча в рамках 22-го тура Футбольной национальной лиги состоялась в Тамбове. Игра завершилась со счетом 0:1 в пользу гостей. Единственный мяч в ворота соперника на 45-ой минуте отправил полузащитник «Армавира» Олег Поляков. 

После проигрыша «Тамбов» по-прежнему возглавляет турнирную таблицу ФНЛ. «Армавир» располагается на 18-ой позиции. 

Напомним, 14 ноября в рамках 22-го этапа турнира ФНЛ «Краснодар-2» сыграет дома с «Тюменью», также «Сочи» на арене «Фишта» встретится с волгоградским «Ротором». 

Следующий матч «лисы» проведут 18 ноября — они сыграют в домашнем матче с «Тюменью».

Как сообщали Юга.ру, 10 ноября «Армавир» дома потерпел поражение от «Чертаново». 

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