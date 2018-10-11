Чеченский министр рассказал, как накажут хулигана, разозлившего Кадырова

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров рассказал о дальнейшей судьбе хулигана, который кинул банку в подростка

Как сообщали Юга.ру, накануне в сети появилось видео, на котором парень в автобусе кинул банку с недопитым энергетиком в сидящих напротив парней, при этом говоря: «Ахмат — сила! Скажи, брат?»

В три часа ночи 11 октября глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал сообщение в своих соцсетях, в котором написал, что его разозлил этот инцидент, и потребовал у автора ролика немедленно прибыть в Грозный, а в противном случае пообещал найти его.

Утром было опубликовано видео, на котором молодой человек с синяком на глазу с бумажки читает текст извинения перед чеченским народом и главой республики.

Министр Чечни Джамбулат Умаров сообщил, что с хулиганом проведут воспитательную работу, добавив, что «труд облагораживает человека».

«Он уже наказан тем, что о нем узнали, его вывели на чистую воду. Если вопрос касается чеченцев, мы очень быстро находим таких негодяев. И наказываем их. Поэтому ничего удивительного нет в том, что он объявился. Это большое пятно для его родителей, его рода. Мы и впредь будем пресекать подобное поведение, где бы оно ни обнаруживалось», — цитирует министра радиостанция «Говорит Москва».