Чеченский министр рассказал, как накажут хулигана, разозлившего Кадырова
Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров рассказал о дальнейшей судьбе хулигана, который кинул банку в подростка
Как сообщали Юга.ру, накануне в сети появилось видео, на котором парень в автобусе кинул банку с недопитым энергетиком в сидящих напротив парней, при этом говоря: «Ахмат — сила! Скажи, брат?»
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В три часа ночи 11 октября глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал сообщение в своих соцсетях, в котором написал, что его разозлил этот инцидент, и потребовал у автора ролика немедленно прибыть в Грозный, а в противном случае пообещал найти его.
Утром было опубликовано видео, на котором молодой человек с синяком на глазу с бумажки читает текст извинения перед чеченским народом и главой республики.
Министр Чечни Джамбулат Умаров сообщил, что с хулиганом проведут воспитательную работу, добавив, что «труд облагораживает человека».
«Он уже наказан тем, что о нем узнали, его вывели на чистую воду. Если вопрос касается чеченцев, мы очень быстро находим таких негодяев. И наказываем их. Поэтому ничего удивительного нет в том, что он объявился. Это большое пятно для его родителей, его рода. Мы и впредь будем пресекать подобное поведение, где бы оно ни обнаруживалось», — цитирует министра радиостанция «Говорит Москва».
Умаров назвал «совершенно необсуждаемой» нестыковкой то, что молодой человек в начале записи говорит «Добрый вечер».
«Искать стыковки или нестыковки… Я не знаю какая разница, потому что у нас и под утро можно сказать "добрый вечер", а вечером сказать "доброе утро". Это не меняет ситуацию», — заключил чиновник.
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