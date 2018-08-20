Бывший замглавы администрации Ростова попал в список коррупционеров

Бывший замглавы администрации Ростова по вопросам ЖКХ Владимир Сакеллариус попал в общероссийский реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия за коррупционные действия

В реестре сейчас 325 фамилий, из них 7 человек из Ростовской области.

Как сообщали Юга.ру, прокуратура добилась увольнения замглавы Ростова по вопросам ЖКХ в связи с утратой доверия. Конфликт интересов был выявлен в ходе прокурорской проверки.

«Установлено, что заместителем главы администрации Ростова-на-Дону по жилищно-коммунальному хозяйству не были приняты меры по урегулированию конфликта интересов, связанного с исполнением должностных обязанностей в одной сфере деятельности с его сыном, возглавляющим группу управляющих компаний в городе», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

Глава администрации Ростова Виталий Кушнарев говорил, что воспринял увольнение вице-мэра Владимира Сакеллариуса с «тяжелым сердцем»: «Он нормальный, абсолютный работяга. В сфере ЖКХ был эффективен как мало кто. Человек был с бешеной работоспособностью».

В реестр также попали: Альбина Порошина, которая курировала ЖКХ при главе администрации Зверева, замглавы по вопросам ЖКХ Донецка Сергей Беляев, бывший ведущий специалист министерства экологии Ростовской области Эдуард Набокин, бывший старший оперуполномоченный оперативного отдела ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области Бадрудин Ичакаев, бывший госинспектор Цимлянского отдела Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства Александр Малиев и бывший судебный пристав-исполнитель регионального УФССП Елена Рехина.