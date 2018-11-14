В Крыму столкнулись КамАЗ и «Газель». Погиб один человек

В Крыму 14 ноября произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей

На трассе Старый Крым — Грушевка в 2:49 столкнулись КамАЗ и «Газель». В результате аварии погиб 69-летний водитель «Газели», сообщает пресс-служба МЧС по республике.

Как писали Юга.ру, в Керчи 13 ноября грузовик повредил теплотрассу. В результате этого без отопления остались 55 многоквартирных домов, два детских сада и две школы.