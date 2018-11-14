В Керчи КамАЗ повредил теплотрассу. Часть города осталась без отопления.
В Керчи 13 ноября грузовик повредил теплотрассу, в результате ДТП часть города осталась без отопления
Как рассказал вице-премьер Крыма Игорь Михайличенко, на улице Феодосийское шоссе в 21:07 КамАЗ повредил участок трубопровода теплотрассы ООО «КрымТЭЦ». В результате этого без отопления остались 55 многоквартирных домов, два детских сада и две школы.
На месте происшествия работает специальная техника. Задействованы все силы и средства для устранения аварии на теплотрассе, пишет «Крыминформ».
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