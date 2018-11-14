Население Сочи к 2030 году превысит 600 тыс. человек

Краснодарский край

Распечатать

Население Сочи к 2030 году увеличится более чем на 100 тыс. человек

Читайте также:

«Число сочинцев растет в основном за счет миграции в город трудоспособного населения», — рассказали в пресс-службе мэрии курорта. 

На сегодняшний день по официальным данным в Сочи проживает 520 тыс. человек. Их них 310 тыс. человек — трудоспособные люди от 18 до 60 лет. 

Сочи
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Население Сочи к 2030 году превысит 600 тыс. человек
В Краснодаре осудили телефонного террориста
Нурмагомедов в конце ноября представит свою автобиографию
В Сочи мужчине грозит до 20 лет лишения свободы за сбыт наркотиков
В Керчи КамАЗ повредил теплотрассу. Часть города осталась без отопления.
ЕСПЧ коммуницировал жалобу жительницы Чечни, у которой свекор отобрал четверых детей

Лента новостей

Статьи

На Кубани на девочку в цирке напала львица. Что не так с цирками шапито в России?

Статьи

И перекрыли «Енисей»… «Краснодар» уходит на перерыв вторым

Колонка Алексея Андронова о матче «Краснодар» — «Енисей»

Статьи

В честь кого назовут краснодарский аэропорт и зачем это нужно?

Юга.ру собрали факты и комментарии по поводу переименования аэропортов Краснодара, Сочи и Анапы

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале