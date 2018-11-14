Население Сочи к 2030 году превысит 600 тыс. человек

Население Сочи к 2030 году увеличится более чем на 100 тыс. человек

«Число сочинцев растет в основном за счет миграции в город трудоспособного населения», — рассказали в пресс-службе мэрии курорта.

На сегодняшний день по официальным данным в Сочи проживает 520 тыс. человек. Их них 310 тыс. человек — трудоспособные люди от 18 до 60 лет.